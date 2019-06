UNISA per Universiade2019, muoversi nella nuova cittadella dello sport.

Non solo strutture ed impianti sportivi, ma anche adeguamento e potenziamento della viabilità interna. Inaugurati oggi al campus di Baronissi la nuova rotatoria di accesso e il nuovo Bus Terminal che agevoleranno la mobilità interna e gli spostamenti tra i due campus.

“All’interno della parola Universiade c’è anche la parola Unisa: sembra un gioco di parole ed invece è un dato di fatto – ha dichiarato il rettore Aurelio Tommasetti nel presentare gli interventi – La nostra Università, per come si sta preparando all’evento, per gli impianti sportivi realizzati ed ospitati direttamente nei nostri campus, sarà un tutt’uno con l’Universiade 2019. Nei campus Unisa di respirerà davvero l’atmosfera dell’evento, che di per sé nasce per coniugare giovani, sport e università. Oltre agli impianti sportivi, abbiamo realizzato una serie di opere decisive anche per il territorio: il nuovo Bus Terminal, le nuove rotatorie, nonché l’autonomizzazione della Cittadella dello Sport così che possa essere frequentata anche il sabato e la domenica. Abbiamo davvero creato le condizioni per dare alla comunità e al territorio infrastrutture all’avanguardia, da utilizzare la prossima settimana per la Scherma ed in futuro per le competizioni di livello nazionale al fine da migliorare la qualità dello sport del nostro territorio“.