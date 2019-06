UNISA per Universiade2019, presentati i nuovi PALAUNISA A e PALESTRA UNISA.

Alle ore 9.00 al campus di Baronissi il taglio del nastro nei colori dell’Universiade 209 ha dato il via alla settimana di presentazione “Unisa per Universiade“. A 13 giorni dal grande evento sportivo universitario, l’Ateneo presenta tutte le nuove infrastrutture sportive realizzate e riqualificate ai campus di Baronissi e Fisciano. Con lo slogan “UNIverSiAde in Campus”, l’Università di Salerno è pronta ad accogliere la XXX Olimpiade estiva universitaria negli spazi dei due campus, così da far vivere a pieno la manifestazione sportiva a tutta la comunità e al territorio.

Al campus di Baronissi, palcoscenico delle semifinali e delle finali di Scherma, sono stati ultimati i lavori programmati, a partire dai nuovi PALAUNISA A e PALESTRA UNISA, entrambi oggetto di sostanziali interventi di ampliamento, adeguamento e ammodernamento funzionale degli spazi. Il PalaUnisa A ospiterà le gare di scherma, semifinali e finali, oltre alle attività di controllo doping, medicheria e spogliatoi.

“Avevamo un palazzetto e una palestra risalenti nel tempo e adesso, al loro posto, ci ritroviamo due strutture completamente rinnovate e ammodernate – ha dichiarato il rettore Aurelio Tommasetti. Siamo riusciti a fare tutto questo sia con il finanziamento ricevuto dall’ARU sia grazie ad un sostanzioso contributo investito dalla nostra Università che ci ha consentito di realizzare i PalaUnisa B e C e la nuova viabilità. Saremo l’unica Università in cui le manifestazioni sportive così come l’accomodation degli atleti si terranno all’interno dei nostri campus. La nostra forza è stata la programmazione: con concretezza e progettualità ci siamo mossi per tempo e in questi giorni ci dedichiamo alla presentazione di quanto realizzato. I nostri impianti, dopo il 14 luglio, saranno a disposizione dell’utenza e del territorio”.

Il Commissario Universiade 2019 Gianluca Basile ha dichiarato: “Qui al campus di Baronissi abbiamo realizzato le opere e ci stiamo preparando alla festa. 1000 atleti provenienti da 128 paesi è un numero importante. L’Universiade rappresenta un’occasione unica per mettere in mostra la bellezza del campus, l’unico campus universitario che ospiterà l’evento nei suoi spazi, dalle strutture sportive, alle residenze alla mensa. Sono contento della sinergia consolidata con l’Università di Salerno e con tutte le altre istituzioni: insieme per una bella rappresentazione della Campania e delle sue potenzialità”.

A seguire, l’evento è proseguito con la visita presso la nuova PALESTRA UNISA che nei giorni dell’Universiade ospiterà la Sala stampa, l’area controllo armi, la sala per riunione tecnica generale e la sala massaggi.