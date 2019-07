Universiadi, al palazzetto del campus universitario di Baronissi le gare di scherma.

L’Unisa Sport Village da oggi 3 luglio, giorno dedicato al controllo delle armi di gara e fino al 9 luglio, giornata conclusiva delle competizioni, si trasformerà in un palcoscenico di stoccate, affondi, parate e risposte. Le gare si svolgeranno nei PalaUnisa A, B e C, secondo il seguente ordine: i PALAUNISA B e C ospiteranno gli allenamenti e le fasi eliminatorie, mentre il PALAUNISA A le semifinali e le finali di gara.

A scendere in pista saranno i giovani schermidori universitari provenienti da 45 nazioni che ogni giorno, a partire dalle ore 9.00, si sfideranno fino alla Cerimonia di Premiazione del 9 luglio alle ore 18.00.