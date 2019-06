Universiadi, reclutamento volontari mercoledì 12 al PalaDelMauro.

Più di 9.400 i giovani che ad oggi si sono candidati per diventare volontari dell’Universiade Napoli 2019. Intanto prosegue il reclutamento e domani, mercoledì 12 giugno, ad Avellino al Paladelmauro dalle 15 alle 19 ci saranno ulteriori selezioni. L’iniziativa di domani è rivolta alla ricerca di volontari per le sedi di Avellino e Benevento, dal momento che l’Universiade si svolgerà dal 3 al 14 luglio in tutte e cinque le province della Campania.

Si ricorda inoltre che è ancora possibile inviare la propria candidatura per diventare volontario dell’Universiade Napoli 2019 attraverso il sito ufficiale della manifestazione al seguente link https://volunteer.universiade2019napoli.it/.