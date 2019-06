Universsiadi, presentati gli appuntamenti di Benevento.

Benevento si veste dei colori dell’Universiade. La città sannita è pronta ad accogliere la manifestazione, in programma dal 3 al 14 luglio, con un cartellone fitto di iniziative culturali e sportive presentate questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo San Domenico, sede dell’Università degli Studi del Sannio.

“Benevento si sta organizzando al meglio per questo evento – ha esordito il Commissario straordinario per l’Universiade Gianluca Basile – abbiamo fatto visita allo Stadio Vigorito, un impianto già con una sua importanza e migliorato con i fondi Universiade stanziati dalla Regione Campania. Anche il PalaTedeschi, che è stato ristrutturato, si presenta in ottime condizioni, preparandosi a ricevere le nazionali di pallavolo. Gli impianti rimarranno ai cittadini campani anche dopo la manifestazione, per noi è ulteriore motivo di orgoglio. Questa mattina sono state illustrate anche le manifestazioni collaterali ai Giochi universitari e il percorso della Torcia, che si svolgerà il prossimo 24 giugno”.

Il 4 luglio nella cornice del Teatro Romano sarà inscenato lo spettacolo a cura dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Benevento con musiche di Mogol e Lucio Battisti, mentre il 10 luglio verranno presentate due conferenze sulla storia della città e sulle eccellenze del territorio, in collaborazione con Sannio Falanghina Città del Vino.

“Seguo il discorso dell’Universiade dal 2014 – ha ricordato il rettore dell’Università del Sannio Filippo de Rossi – ma con il nuovo commissariato in un anno è stato fatto ciò che sembrava impossibile fare”, mentre Vincenzo Lauro, delegato del sindaco di Benevento allo Sport e all’Universiade, ha aggiunto che “per il passaggio della fiaccola si è scelto un percorso non invasivo per il traffico e che darà risalto alle nostre bellezze”. La Torcia partirà infatti dal Teatro Romano, toccando tutti i principali monumenti di Benevento, dall’Obelisco del tempio di Iside alla Rocca dei Rettori, dalla Chiesa di Santa Sofia fino all’Arco di Traiano e si alterneranno dieci tedofori per un percorso di quasi tre chilometri. “Come tedofori ci saranno atleti come la campionessa europea di spada Francesca Boscarelli e altri degni rappresentanti di questa città”, ha spiegato il presidente del Coni di Benevento Mario Collarile.