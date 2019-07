V Edizione L’Abella Danza, le esibizioni e i Premi Anfiteatro d’Oro della serata di Gala di sabato 13 luglio.

L’Ente organizzatore della manifestazione “L’Abella Danza”, la Artis Suavitas presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, e i direttori artistici Francesco Imperatore e Rosa Varriale hanno ufficializzato i nomi degli ospiti nazionali e internazionali ai quali sarà assegnato il Premio Anfiteatro d’Oro per l’Arte della Danza, durante il Gran Galà conclusivo del Festival dedicato all’Arte Coreutica, che si svolgerà sabato 13 luglio 2019 alle ore 21:00 nell’Anfiteatro Romano di Avella, e sono: Josuè Ullate, Primo ballerino della compagnia Victor Ullate ballet di Madrid in Spagna; Mara Galeazzi, Principal del Royal Ballet di Londra; Vito Mazzeo, Etoile del Dutch National Ballet in Germania; Alessia Gay, già Prima ballerina all’Opera di Roma; Luigi Iannone ed Eszter Adria Herkovics, Solisti e Primi Ballerini nella Compagnia Gyori Balett in Ungheria; Benedetta Imperatore, interprete cantante e ballerina di musical; Carlotta Di Monte e Samuele Gamba, giovani promesse del Teatro alla Scala di Milano; Raffaele Diligente, danzatore all’English National Ballet; la Ivir Danza, diretta da Irma Cardano; il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo, rappresentato per l’occasione dai Primi Ballerini Claudia D’Antonio, Salvatore Manzo e Sara Sancamillo, il premio sarà conferito per la produzione de “Il Lago dei Cigni”, spettacolo realizzato con le coreografie del Maestro Ricardo Nunez, al quale è dedicata la serata di Gala.

I Maestri che riceveranno il Premio Anfiteatro d’Oro, senza esibizione, sono Victor Ullate, Maestro e coreografo internazionale spagnolo; Antonio Desiderio, produttore di spettacoli internazionali di danza; Emanuela Tagliavia, coreografa e Maestra di danza contemporanea alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano; Dance Hall News, rivista on line di Danza curata da Francesco Borelli; Giovanni Napoli, coreografo emergente; Domenico Iannone, Maestro, coreografo e direttore artistico del Festival “Abeliano Danza” di Bari; Roma Danza Contest, manifestazione di Teresita Del Vecchio al Teatro Orione di Roma; Liceo Coreutico Alfano I di Salerno, primo polo campano per la divulgazione della danza a livello statale.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, previste alla serata di Gala le esibizioni dell’Etoile Lucia Lacarra, che ballerà un passo a due con Josuè Ullate; e di Stani Capissi del Teatro di San Carlo, che danzerà “La Sylphide” con Alessia Gay.

Il parterre della serata vanterà la presenza di numerosi ospiti e personalità del mondo della danza.

Intanto sono in partenza le attività formative di L’Abella Danza, al Teatro Biancardi di Avella, tutte le informazioni su partecipazione e iscrizione sono disponibili sulla pagina Facebook “L’Abella Danza” o al numero 3332493458.