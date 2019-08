Vinalia, tutto pronto per la XXVI edizione a Guardia Sanframondi.

Domenica prossima, con il rituale taglio del nastro e consequenziale presentazione della manifestazione 2019, previsto per domenica alle ore 18 nell’Ave Gratia Plena, prenderà il via la XXVI edizione di Vinalia, evento di cultura enogastronomica e di educazione al vino, in programma fino al 10 agosto nel centro storico di Guardia Sanframondi, nel Sannio beneventano, territorio che ha ottenuto da RECEVIN l’autorevole riconoscimento Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019.

La rassegna, proposta dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia, e dai forti connotati dell’eco-festa, può contare sulle collaborazioni istituzionali della Regione Campania, Provincia di Benevento, Camera di Commercio di Benevento, Comune di Guardia Sanframondi, Gal Tammaro-Titerno ed inoltre vanta da sempre il fondamentale supporto de La Guardiense, azienda di punta de settore vitivinicolo, del Sannio Dop Consorzio Tutela Vini, dell’AIS e della Coldiretti. Coinvolge nella progettazione e nella realizzazione degli innumerevoli eventi previsti in calendario l’Istituto tecnico-agrario “Mario Vetrone”, La Casa di Bacco e il mondo delle associazioni impegnate nel sociale come: I Care cooperativa sociale di comunità, la fattoria sociale “Fuori di zucca, la cooperativa Davar, il Consorzio Sale della terra, la Cooperativa Eva-Casa Lorena e La Misericordia.

Tema di questa tornata è “Canto della durata”, dedicato alla particolare cura o arte di far durare le cose, tipica dei contesti resilienti, con l’intento da dar vita a un comandamento generazionale: “ricordati che l’inizio è esaltante ma la durata è da costruire”.

Dell’attesa vetrina allestita negli angoli del suggestivo “cuore” antico guardiese, oltre ai vini di tredici cantine (La Guardiense, Azienda Agricola Pietrefitte, Bicu de Fremundi, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantine Sebastianelli, Colle di Siduri, Il Sabba, I colli del Sannio, Masseria Vigne Vecchie, Scompiglio, Torre Venere e Vigne Storte), fanno parte anche primarie aziende di produzioni di salumi, formaggi e prodotti della canapa; cui si aggiungono assaggi di ghiottonerie come i panini gourmet, i rinomati rustici, la cucina Vinalia e le irrinunciabili torte contorte. Un “Percorso del Gusto”, la cui formula nel tempo ha soddisfatto un po’ tutti: sia quanti amano “andar per cantine” e sia quanti vanno alla ricerca di preparati genuini e a km 0.

Da Titina Pigna, che da 10 anni coordina il Comitato Vinalia, arriva un invito a non mancare questa edizione speciale, dedicata alla particolare cura o arte di far durare le cose: “Perché abbiamo sentito quanto mai pressante la necessità di dare confini certi a quanto potrebbe dissolversi. La continuità, dà sempre frutti meravigliosi ma esige: impegno, conoscenza, costanza, perseveranza e sicuramente “restanza”, qualità che, però, non mancano ai vignaioli”.

Nel fitto programma, inoltre, spiccano diverse iniziative allettanti. Nello show cooking (previsto tutte le sere nel piazzale del castello medievale) si alterneranno gli chef: Biagio Federico, Nino Cannavale, Pietro Parisi, Le Viticoltrici chef de La Guardiense, Dino Martino, Daniele Longo, Lucio Villani, Emilio Pompeo, Bernardino Lombardo e Pasquale Basile, con proposte di imperdibili menu abbinati ai vini delle cantine che espongono a Vinalia (Prenotazioni al 347 8910774).

Presso Terre major (di fronte la chiesa dell’Ave Gratia Plena), tutte le sere, sono in programma le “Degustazioni professionali guidate” a cura dell’Ais (Prenotazioni al 348 8134129). Sempre nei pressi dell’Ave Gratia Plena potete addolcirvi con le proposte di Amnesia vineria-cioccolateria o degustare i sapienti cocktail di spumanti sanniti di Fabulae, nei giardini del Castello.

E non basta. C’è anche un imperdibile percorso dell’Arte. Vinalia, infatti, ancora una volta, sarà impreziosita da VinArte, rassegna diretta dal Maestro Giuseppe Leone, con opere di Pittura, Scultura e Fotografia (curata da Azzurra Immediato), e firmate, per la Pittura, da Vishka e Amir Sabet Azar, Constantin Migliorini e un’ imperdibile opera di Jorit; per la Scultura da Mariano Goglia e la Fotografia di Anna Rosati, Francesco Cardone, Francesco Ciotola, Natalino Russo; cui si aggiungono i fotografi guardiesi: Mariagrazia Pigna, Pasquale Di Cosmo e Francesco Garofano. In tale percorso rientra anche l’atelier Pietre Vive di Carmine Maffei.

Molto attesa è anche la Lotteria Vinalia con cinque premi tutti legati al vino e al suo territorio e tutti per due persone: un tour di cinque giorni a Lisbona, con due visite guidate in cantine; a seguire: due notti a Ischia, due notti nel Cilento, due a Furore e una in zona Campi Flegrei.

Per tutte le informazioni visitare il sito internet www.vinalia.it, il profilo facebook Vinalia, oppure telefonare al 345 0457090.