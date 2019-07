Violazione obblighi di sorveglianza, denunciato dai Carabinieri a Lioni.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un pregiudicato di Lioni ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale.

Lo stesso, sebbene sottoposto alla citata misura di prevenzione, nella decorsa notta è stato sorpreso dai militari dell’Aliquota Radiomobile fuori dalla sua abitazione, trasgredendo le prescrizioni impostegli.

A suo carico è scattato dunque il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

La Sorveglianza Speciale viene applicata ai soggetti che vengono ritenuti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità e, in particolare, a quei soggetti che, sulla base di elementi di fatto: