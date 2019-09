Visita a sorpresa di Vittorio Sgarbi a Benevento Città Teatro.

Una visita a sorpresa, quella di Vittorio Sgarbi al Teatro Romano per la rassegna Benevento Città Teatro.

Il noto critico d’arte, ieri sera, si è fermato a Benevento per partecipare all’evento in corso fino al 22 settembre. Un percorso di luci, suggestioni, performance teatrali che sta registrando un grande successo di critica e di pubblico e il sold out delle serate.

“Ferdinando Creta sta facendo un lavoro eccezionale rendendo finalmente vivo questo monumento – ha commentato Sgarbi -. Lo dimostra quest’evento, che suscita emozioni permettendo al pubblico di vivere in modo dinamico e vitale il Teatro. Le persone giuste al posto giusto contano più delle cariche – ha aggiunto -. Sono solo preoccupato per il dopo Creta: mi auguro che chi verrà dopo di lui saprà seguirne l’esempio e che non abbandoni il Teatro Romano, trasformandolo di nuovo in sito archeologico senza vitalità”.

Oltre a Sgarbi, ieri sera, hanno voluto essere presenti alla rassegna la senatrice Sandra Lonardo, il consigliere regionale Mino Mortaruolo e l’ambasciatrice dell’Armenia, Victoriac BAGDASSARIAN.

“Queste presenze – ha dichiarato il direttore del Teatro Romano, Ferdinando Creta – sono la testimonianza di un’attenzione verso il Teatro Romano e di un gradimento per un evento che piace, come dimostrano i numeri, ma anche l’entusiasmo che si registra tra il pubblico a fine percorso. La visita e l’apprezzamento di Vittorio Sgarbi sono, inoltre, il segnale della validità anche scientifica dell’evento“.