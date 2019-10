Visite negli Scavi di Olpontis con lo spettacolo Nerone e le Imperatrici, appuntamenti domani a Boscoreale, nel weekend anche a Cimitile e Benevento.

Continuano gli appuntamenti settimanali realizzati dalla Scabec per la Regione Campania sull’intero territorio regionale.

Venerdì 4 ottobre, partono le visite guidate negli Scavi di Oplontis e presso le Basiliche Paleocristiane di Cimitile. A Torre Annunziata in collaborazione con il Comune e il Parco archeologico di Pompei quattro serate evento nella dimora patrizia Villa di Poppea (4,5/11,12 ottobre) con lo spettacolo “Nerone e le Imperatrici”, prodotto da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, con il testo e la regia di Rosario Sparno. Dopo una prima parte con una breve introduzione al sito e alla sua storia, da parte di archeologici e guide specializzate, il percorso proseguirà all’interno della Villa con gli attori che si muoveranno seguiti dal pubblico nelle antiche stanze e nei giardini, fino alla suggestiva piscina. La Villa di Poppea è una grandiosa costruzione residenziale della metà del I secolo a.C., ampliata in età imperiale e attribuita a Poppaea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone. In programma tre turni di visita a sera dalle ore 19,30. Costo del biglietto € 5, per i possessori di Campania>artecard e dai 18 ai 25 anni € 2. È possibile acquistare i biglietti online http://bit.ly/2mrzaWx e presso la biglietteria degli Scavi. È consigliabile recarsi al sito 15 minuti prima del proprio turno di visita e indossare calzature basse con suola in gomma a tutela del monumento.

A Cimitile la Scabec, in collaborazione con il Comune, proporrà venerdì 4 e sabato 5 ottobre, un suggestivo ed affascinante percorso di visite guidate dal titolo “Alle origini della Cristianità”, all’interno del complesso monumentale delle Basiliche Paleocristiane. L’itinerario toccherà tutti gli edifici di culto, che sorgono sul territorio, dedicati ai Santi Felice, Stefano, Tommaso, Calonio, Giovanni, ai Martiri e alla Madonna Degli Angeli. Gli edifici risalgono al IV° secolo, ma il periodo più significativo è compreso nel V° secolo, quando San Paolino di Nola vi si ritirò, prima di diventare vescovo della città intorno al 409. Chiuderà la visita una performance di Tableaux Vivants a cura di Teatri 35 all’interno dell’incantevole Basilica Nova dove verrà proposta la riproduzione iconografica di numerosi dipinti. Sono previsti 4 turni di visita a partire dalle 19 per massimo 30 persone a turno. Prenotazione consigliata, fino a esaurimento posti. La prenotazione decade mezz’ora prima dell’inizio del proprio turno di visita, è possibile prenotarsi qui >> http://bit.ly/2lke8ca. Biglietti disponibili presso la biglietteria del complesso monumentale delle Basiliche a partire dalle 18 del giorno dell’evento, ingresso € 5 intero, ridotto € 2.

Domani 3 ottobre un nuovo appuntamento con “Boscoreale, suggestioni notturne”, ciclo di visite guidate serali all’Antiquarium di Boscoreale e alla Villa Regina, riaperta al pubblico dopo dieci anni. Dopo la visita guidata si terrà una degustazione di prodotti tipici e la performance del Trio Calace, composto da Sabrina Vitolo mezzosoprano, Ivano Pagliuso alla chitarra e Federico Maddaluno al mandolino. Ingresso 5 euro con acquisto biglietto presso l’Antiquarium di Boscoreale o online http://bit.ly/2ko4Ew7. Repliche fino al 24 ottobre ogni giovedì.

Prosegue il Trekking Urbano nel centro storico di Benevento, realizzato in collaborazione con il MiBACT Polo museale della Campania, la sezione Turismo e Tempo Libero e sezione lavorazioni alimentari di Confindustria Benevento e il Comune di Benevento. In programma un percorso della durata di un’ora e mezza che partirà dal Teatro Romano di Benevento, passando per l’Arco del Sacramento e la Chiesa di Santa Sofia, per finire all’Hortus Conclusus, giardino/opera realizzata e donata dall’artista partenopeo Mimmo Paladino, dove la serata si concluderà con una degustazione e la performance a cura di Progetto Sonora. È possibile partecipare alle visite guidate prenotandosi tramite sito eventbrite http://bit.ly/2m3LuvT. La prenotazione non ha validità di acquisto e decade 30 minuti prima dell’inizio della visita. Disponibili quattro turni di visita con partenza dalle ore 18.00 ogni 10 minuti. Ingresso 5 euro da pagare presso la biglietteria del Teatro Romano di Benevento. Ultimo appuntamento in programma sabato 12.

Tutte le info su www.campaniabynight.it.