Whirlpool, sit-in lavoratori indotto Scame venerdì 21.

Venerdì 21 giugno presso la Prefettura di Avellino sit-in dei dipendenti delle società Scame Mediterranea–Pasell srl Cellubock. Alle 9.30. “Al fine di evitare possibili licenziamenti e a seguito della richiesta Cgil Cisl Uil provinciali confederali, chiediamo la possibilità di incontrare il Prefetto anche per consegnare la richiesta inviata al Mise per istituire un tavolo specifico per l’indotto Whirlpool, affinché sua eccellenza si possa fare carico di tale istanza presso il Ministero. Si richiede la disponibilità dei sindaci interessati, al Presidente della Provincia, al mondo della politica , ai parlamentare e senatori Irpini, ad essere presente al sit-in per essere vicini ai lavoratori e lavoratrici”, si legge nella nota dei sindacati.