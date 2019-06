Wonderful Losers, i gregari del Giro d’Italia raccontati in un film, giovedì 27 al Partenio.

Wonderful Losers, il film pluripremiato che segue il Giro d’Italia e i suoi “Sancho Panza” del ciclismo professionale.

“A different world” come recita il sottotitolo, ci invita a guardare dentro a un mondo diverso, le cui regole, gerarchie e sacrifici, nonostante la popolarità del ciclismo, sono conosciute da poche persone. Un mondo suggestivo anche per chi non segue il ciclismo professionista, emblema di chi si sacrifica per gli altri nello sport come nella vita.

Oltre ad essere un’opera emozionante ed appassionante trasmette anche un messaggio molto positivo per il mondo del ciclismo professionistaIl “lavoro” del Gregario come metafora della vita, dove siamo un po’ tutti gregari.

Il film sta avendo un ottimo successo e molte recensioni da tutti i più importanti giornali e siti web specializzati (in allegato l’articolo de La Gazzetta dello Sport). Abbiamo ricevuto l’attenzione dei vertici delle più importanti associazioni sportive, Federciclismo in particolare, anche con il supporto di Daniela Isetti. Abbiamo avuto la presenza dei più importanti “addetti ai lavori”, come ad esempio Davide Cassani.



Per un piccolo assaggio, questo è il link al trailer https://vimeo.com/265381614

e la pagina FB: https://www.facebook.com/Wonderful.Losers.ITA/