120 milioni per infrastrutture ferroviarie in Vall Ufita

Accordo raggiunto con la regione Campania per realizzare le infrastrutture ferroviarie all’area logistica di Valle Ufita in provincia di Avellino. Lo comunica il Mit, in una nota, sottolineando la ’’soddisfazione dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno Matteo Salvini e Matteo Piantedosi’’. Sarà finanziato con i fondi Fesr all’esito dello studio di fattibilità di Rfi. ’’Si tratta di un’area intermodale per le merci, servente l’importante area Zes, a latere dell’infrastruttura ferroviaria della Napoli-Bari’’, spiega il dicastero. ’’Valore dell’investimento, fortemente voluto dal territorio, circa 120 milioni di euro. L’inizio dei lavori è previsto nel 2026. La progettazione potrà essere invece affidata al Commissario per la Napoli-Bari, che avvierà fin da subito le attività propedeutiche’’. Trova immediato riscontro, l’ottimismo del ministro delle Infrastrutture Salvini, che solo nella giornata di martedì aveva fatto tappa ad Apice per l’avvio degli scavi delle tre gallerie dell’Alta Capacità/Velocità nel Mezzogiorno.

“Dopo tanti anni di immobilismo tipico di una certa sinistra, per lo più ideologico, che però hanno pagato i cittadini campani costretti a usufruire di infrastrutture vecchie e inefficienti, oggi con Matteo Salvini anche la Campania ha la crescita e lo sviluppo che merita. Dall’aeroporto di Salerno, alla metropolitana di Napoli, alla linea ferroviaria AV Napoli-Bari fino a quest’ultima area logistica di Valle Ufita in provincia di Avellino. Grazie all’attenzione che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dimostra per il nostro territorio, si stanno finalmente creando le premesse affinché la Campania possa competere non solo con tutte le regioni italiane ma addirittura con quelle europee. Avanti così”.

Così in una nota il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.

“Grazie all’impegno del ministro Salvini e all’attenzione che anche il ministro Piantedosi sta rivolgendo alla Campania, assistiamo ogni giorno ad una crescita continua della nostra regione che grazie a opere strategiche che aspettiamo da anni potrà vivere una nuova stagione. L’accordo raggiunto per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie all’area logistica di Valle Ufita è l’ennesimo tassello che si aggiunge ad un quadro di investimenti fondamentali che il territorio, i cittadini e le imprese chiedevano da tempo. Siamo soddisfatti dei tanti investimenti sulla nostra regione che merita di poter ripartire e correre insieme al resto del Paese. Il Sud è al centro dell’attenzione del Governo e questa ne è l’ennesima grande prova”.

Lo dichiara il deputato campano Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici.

“Alle promesse e ai no a prescindere della sinistra, il Governo risponde con i fatti. Grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini e del ministro Matteo Piantedosi sono stati destinati 120 milioni di euro per realizzare le infrastrutture ferroviarie nell’area logistica di Valle Ufita. Si tratta di un intervento fondamentale per lo sviluppo dell’Irpinia e della Campania, ennesima dimostrazione della massima attenzione della Lega e dell’Esecutivo nazionale per il Mezzogiorno. Avanti così”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.