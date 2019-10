A Lapio i fedeli entrano a messa in ritardo per protesta contro il parroco.

Sono mesi ormai che il rapporto tra il parroco Don Francesco Russo e la comunità di Lapio risulta compromesso; tanti i motivi della contrapposizione e la gravità del problema ha fatto sì che ne siano stati investiti il vescovo e le autorità diocesane. Poiché tarda a giungere una soluzione e gli animi sono ormai esasperati, un gruppo di fedeli ha pensato bene di attuare una forma civile di protesta.

Nella consueta messa domenicale delle 10.30, il gruppo in protesta è entrato in Chiesa cinque minuti dopo l’inizio della celebrazione in maniera composta e silenziosa e ne è uscito prima del congedo.

Quando il gruppo è entrato in chiesa, era evidente la scarsa presenza di fedeli lapiani alla messa, come da tempo ormai succede.

Infatti moltissime famiglie si sono allontanate dalla parrocchia, preferendo spostarsi la domenica nelle parrocchie limitrofe pur di ascoltare serenamente la parola di Dio.