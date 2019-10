Abusi edilizi, Carabinieri denunciano 8 persone a Paternopoli.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento otto persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dell’illecita costruzione di un immobile.

L’attività, condotta unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina, permetteva di accertare che i predetti avevano proceduto per la realizzazione, in zona agricola del comune di Paternopoli, di un immobile da adibire a cantina e sovrastante civile abitazione, in violazione della normativa urbanistica – edilizia locale ed in assenza di autorizzazione paesaggistica-ambientale.