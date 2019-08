Accattonaggio, Daspo urbano a 4 nigeriani in Parco Kennedy.

Durante la consueta attività di presidio del territorio gli uomini del Colonnello Arvonio durante una perlustrazione nel Parco Kennedy hanno segnalato 4 cittadini extracomunitari, dediti all’accattonaggio. Alcuni di essi, tutti nigeriani, con età compresa fra i 23 e 30 anni sono risultati sprovvisti di documenti e/o con permesso di soggiorno scaduto e pertanto sono stati accompagnati alla Questura per gli accertamenti di rito.

A carico degli stessi sono stati elevati verbali di illecito amministrativo per accattonaggio , cosi come previsto dal regolamento di polizia urbana adottato con Delibera Commissariale n.86/2019, che darà la possibilità agli agenti della Polizia Locale di imporre il daspo, ovvero l’allontanamento a chi bivacca, consuma bevande alcoliche o agli accattoni, in determinate aree della città. Si tratta di luoghi già considerati “caldi”, dove la presenza delle diverse forze dell’ordine è costante: con questo nuovo strumento la Polizia Locale potrà fornire una risposta ancora più efficace. Si è provveduto quindi a notificare il provvedimento di allontanamento dal centro urbano per 48 ore. Il Questore, in caso di violazione reiterata dell’ordine di allontanamento, potrà disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso, cd. “DASPO URBANO” all’area in questione; l’inosservanza del DASPO URBANO è punita con la sanzione penale dell’arresto da sei mesi ad un anno, oppure da uno a due anni nel caso di soggetto già condannato.