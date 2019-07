Action Day, operazione dei Carabinieri contro abusivismo e contraffazione.

I Carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino, nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio denominato “Action Day”, hanno attuato sull’intera provincia ed in particolare nelle aree solitamente meta di numerosi turisti ed escursionisti, un importante spiegamento di forze al fine di prevenire e reprimere il più possibile la contraffazione e l’abusivismo commerciale.

I mirati controlli sono stati finalizzati a verificare sia la regolarità delle licenze e delle autorizzazioni delle attività commerciali sia la qualità dei prodotti proposti alla pubblica vendita per la necessaria tutela del consumatore.

Il dispositivo ha permesso di sottoporre a sequestro circa mezza tonnellata di alimenti nonché 2mila articoli vari e, nel contempo, di deferire alle competenti Autorità Giudiziarie 11 persone delle oltre 400 controllate.

In particolare:

i Carabinieri della Stazione di Atripalda, unitamente ai colleghi delle Stazioni Forestali di Atripalda e Volturara Irpina, hanno eseguito controlli al mercato di Atripalda ed elevato sanzioni per carenza di indicazioni obbligatorie per contrassegni falsi su bottiglie di alcool: sequestrate 28 bottiglie (26 litri) di alcool riportanti sigilli di Stato contraffatti nonché circa 300 kg di pesce fresco di vario tipo, posto in vendita senza le informazioni obbligatorie per il consumatore;

i Carabinieri della Compagnia di Baiano, coadiuvati da personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino hanno:

deferito in stato di libertà il titolare di una pescheria che poneva in vendita prodotti ittici in condizioni igienico sanitari non idonee per la commercializzazione ed esposti su pubblica via: elevate sanzioni amministrative e sequestrati 17 chili di pesce e molluschi;

accertato violazioni amministrative nei confronti di un 45enne della provincia di Napoli che poneva in vendita prodotti per l’igiene e per la casa senza la prescritta autorizzazione su area pubblica;

sanzionato la titolare di un esercizio commerciale di Montoro per aver posto in vendita prodotti cinesi privi del marchio CE e di etichettatura italiana.

Violazioni amministrative anche per il titolare di un opificio di Domicella dove veniva accertato l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per un operaio è scattata la denuncia per Omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio al fine di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza e per il reato di Truffa aggravata al fine di ottenere erogazioni da parte dello Stato;