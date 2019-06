Aggredito agente penitenziario al carcere di Avellino.

“Un poliziotto penitenziario del carcere di Avellino è stato aggredito da un detenuto ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso”.

Lo denuncia il Dirigente Nazionale Maurizio Maurizio dell’Osapp. “Le criticità oramai sono all’ordine del giorno ed il sistema regge ancora grazie all’abnegazione ed al sacrificio degli uomini e delle donne in divisa. È sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per frenare la spirale di tensione e violenza nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria nelle carceri, una mattanza che quotidianamente vede vittime i nostri agenti, che svolgono il proprio dovere in servizio dello Stato in strutture fatiscenti, che non garantiscono più alcuna sicurezza. Esprimiamo sincera solidarietà al nostro collega ed è auspicabile che, quanto prima, si superino gli effetti deleteri della legge Madia che in modo drastico ha tagliato gli organici del corpo di polizia penitenziaria”, si legge nella sua nota.