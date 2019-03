Danneggiamento boschivo e combustione illecita di rifiuti, denunciato dai Carabinieri a Santo Stefano del Sole.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà il titolare di impresa boschiva ritenuto responsabile di Danneggiamento boschivo e Combustione illecita di rifiuti.

L’attività condotta dai Carabinieri permetteva di accertare che il predetto, all’interno di un bosco privato ubicato in agro del Comune di Santo Stefano del Sole e ricadente nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini, effettuava un taglio in assenza di comunicazione alla competente Comunità Montana, procedendo altresì all’abbruciamento del frascame e dei residui vegetali con l’utilizzo di alcuni pneumatici come comburente.