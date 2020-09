Anche Avellino omaggia Beethoven a 250 anni dalla nascita, venerdì 11 e sabato 12 alla Chiesa de La Salette.

Siamo ancora sotto pressione con l’emergenza COVID, che ha rallentato molte attività negli ultimi mesi, con particolare sofferenza per lo spettacolo dal vivo, e in particolare i Concerti di Musica Classica, dove i dettami del distanziamento e della prevenzione hanno creato e creano ancora molte difficoltà innanzitutto nel trovare i luoghi e le modalità idonee a svolgere un’adeguata attività.

Ma nonostante ciò l’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 di Avellino, presieduta dal M°MASSIMO TESTA, non ha voluto far mancare una speciale proposta estiva 2020, che avrà luogo presso la ridente e suggestiva Chiesa de “LA SALETTE”, in Via Rotondi, grazie al consueto contributo oculato e attento alle esigenze artistiche della Comunità di Don Emilio Carbone.

E così venerdì 11 e sabato 12 settembre 2020, a partire dalle ore 20,30, sarà realizzato uno speciale omaggio a L.V. BEETHOVEN, nel 250° dalla nascita, con l’esecuzione suddivisa in 2 serate dell’integrale dei TWENTY-FIVE SCOTTISH SONGS op.108. In pedana l’ENSEMBLE ZENIT 2000, con la partecipazione speciale di 4 solisti vocali: SAMANTHA SAPIENZA, soprano, BEATRICE AMATO, mezzosoprano, GIORDANO FERRI, tenore, MAURIZIO ESPOSITO, baritono. Alla sezione strumentale MASSIMO TESTA, violino, CRISTIANO DELLA CORTE, violoncello, NADIA TESTA, pianoforte.

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme vigenti AntiCovid, con ingresso libero consentito entro le 20,15 e fino ad esaurimento posti a sedere. Info al 339.8226488.

La direzione Artistica è del M°MASSIMO TESTA, il progetto è in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE PER CASO SULLA PIAZZETTA, il Progetto CASTELLI D’IRPINIA, il SISTEMA MED, ARENA PIANOFORTI, e con il Patrocinio della REGIONE CAMPANIA.