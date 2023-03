Anche in Irpinia è attiva ConfLingue, l’associazione dei professionisti del settore linguistico.

Anche in provincia di Avellino si è costituita ed è attiva ConfLingue, l’associazione sindacale dei professionisti del settore linguistico, che aderisce a Confesercenti, la confederazione guidata da Giuseppe Marinelli.

La presidente nazionale di ConfLingue è l’irpina di adozione, Bianca Tino, professionista esperta, che da molti anni si adopera per un pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori della categoria.

La Federazione è l’unica sigla formalmente riconosciuta, che rappresenta e tutela in tutte le sedi istituzionali, interpreti, traduttori, docenti, formatori, mediatori linguistici e culturali e le figure impegnate in ambito turistico, nelle imprese e nella cooperazione internazionale, promuovendo la formazione, l’aggiornamento ed un codice deontologico degli operatori e fornendo servizi di assistenza specifici.

“Il nostro obiettivo principale – ha affermato Bianca Tino – è dare un’identità univoca a chi opera con competenze linguistiche. Soltanto unendoci infatti possiamo acquisire la visibilità necessaria e dare un riferimento sicuro e credibile a tutte quelle figure professionali, che pur essendo presenti da tempo in diversi contesti socio-economici, non sono ancora riconosciute e regolamentate, nonostante i titoli di studio conseguiti ed i risultati lavorativi raggiunti sul campo. Siamo pronti, quindi, a confrontarci a tutti i livelli, in Irpinia come nel resto d’Italia e sul piano nazionale, con le istituzioni pubbliche, il mondo delle imprese e le altre catgorie”.

Per informazioni, contatti e adesioni è possibile rivolgersi agli uffici provinciali di Confesercenti, telefonando al numero 0825 679256 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica conflingue@confesercenti.it