Apprendere, crescere, partecipare, giovedì 8 ad Avionica

Giovedì 8 maggio 2025, alle 18.00, Legambiente Avellino e Avionica organizzano un incontro pubblico dedicato al tema delle politiche giovanili, degli spazi condivisi e dei bisogni emergenti delle nuove generazioni.

A guidarci nel confronto sarà Carlo Andorlini, esperto di partecipazione giovanile e politiche sociali che presenterà il suo ultimo libro.

Ci si interrogherà su cosa significa crescere in un’epoca di rapidi cambiamenti e incertezze globali con uno sguardo che parte dall’esperienza dell’Alto Adige, dove i giovani stanno già reinventando il loro ruolo nella società, e si estende fino alle sfide dei nostri territori.

L’evento sarà strutturato in modo laboratoriale e non formale e incentrato a raccogliere i contributi di tutti e tutte!

L’appuntamento è presso Avionica, in via Colombo 16 ad Avellino, uno spazio che vuole essere casa, officina e punto di partenza per nuove idee e percorsi comuni.

L’incontro è aperto a tutte e tutti: ragazze, ragazzi, educatori, amministratori, associazioni, cittadinanza attiva. Un’occasione preziosa per pensare insieme a come costruire comunità più inclusive e capaci di ascoltare.

Ti aspettiamo!

📍 Via Colombo 16

📅 Giovedì 8 maggio 2025, ore 18:00

Chi è Carlo Andorlini?

Docente a contratto dell’Università degli Studi di Firenze, Carlo Andorlini dal 2008 al 2013 ha coordinato per la Regione Toscana “Filigrane”, il primo sistema per le politiche giovanili, e poi il programma “Giovanisì”. Dal 2014 si occupa di formazione e consulenza nel noprofit e nel pubblico in tutta Italia di temi dell’innovazione sociale e dei sistemi collaborativi.

Co-dirige la collana editoriale “newfabric” di Pacini editore ed è nella redazione di “Welfare oggi” di Maggioli editore.