Approvazione aggiornamento del piano di difesa civile a Benevento

Il Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, ha approvato l’aggiornamento del piano provinciale di difesa civile, che delinea i modelli e le procedure operative per le emergenze connesse a minacce chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari.

Il precedente piano, adottato nel 2006, è stato oggetto di un’approfondita istruttoria nell’ambito del Comitato di Difesa Civile, costituito in Prefettura e presieduto dal Prefetto o suo delegato, di cui sono componenti la Questura, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comando Forze Operative per il Sud, l’ARPAC, la Regione Campania – DG Protezione Civile e Lavori Pubblici – genio civile di Benevento, la Provincia, il Comune di Benevento, l’Azienda Sanitaria Locale, il 118, le Aziende Ospedaliere.

Il consesso, così composto, in occasione dei numerosi confronti sul punto, ha apportato diverse modifiche all’impianto originario della pianificazione, aderendo alle Linee Guida dettate dal Ministero dell’Interno nel Piano Nazionale di Difesa Civile.

Un estratto del nuovo piano di difesa civile, limitatamente alla procedura operativa standard e alle informazioni relative alla tipologia di evento e dei potenziali scenari, sarà pubblicato sul sito della Prefettura.

Il Prefetto ha espresso vivo compiacimento per il risultato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra tutti gli Enti a cui ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento per il prezioso contributo, evidenziando l’importanza delle attività di pianificazione, che consentono di poter dettare le modalità operative in caso di eventi in cui è fondamentale l’attività di coordinamento tra le diverse componenti operative a tutela della pubblica e privata incolumità.