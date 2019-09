Artisti in Piazzetta, venerdì 27 ad Atripalda.

Si chiama “Artisti in Piazzetta” l’iniziativa in programma venerdì 27 settembre promossa dall’Amministrazione comunale di Atripalda guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo. L’obiettivo è duplice: valorizzare i talenti atripaldesi e, allo stesso tempo, uno dei luoghi simbolo del centro storico della cittadina del Sabato, ovvero la Piazzetta degli Artisti.

L’evento è ideato dalla delegata alle politiche giovanili, al turismo e agli eventi, Antonella Gambale, e dal delegato all’associazionismo giovanile e allo sport, Costantino Pesca. “Artisti in Piazzetta” si terrà venerdì 27 settembre a partire dalle 20,30 e sarà diviso in due momenti: prima l’esibizione del Trio d’Ance e Soprano, con Umberto D’Angelo (oboe), Pietro Mariconda (clarinetto), Antonello Capone (fagotto) e il Soprano Carmela Petitto; a seguire, alle 22.30, djset con Angelo Mazzeo. In caso di pioggia il concerto del Trio d’Ance e Soprano si terrà all’interno della Chiesa di S.Ippolisto Martire.

“Siamo lieti di poter dare spazio ai talenti atripaldesi anche nel luogo delle loro origini – spiegano i consiglieri Gambale e Pesca -. Artisti in Piazzetta non è solo una occasione di svago ma anche un momento di incontro della comunità intorno ai suoi artisti, che spesso danno lustro proprio al nome di Atripalda oltre i confini provinciali. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di una serie di iniziative dedicate all’arte atripaldese in un luogo simbolo del nostro centro storico”.