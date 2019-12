Asd Taekwondo Avellino, Vincenzo Giaquinto è campione d’Italia.

L’Asd Taekwondo Avellino ha un nuovo campione d’Italia. Vincenzo Giaquinto, dell’Asd Taekwondo Avellino, conquista il titolo agli Italiani cinture rosse organizzati al PalaYamamay di Busto Arsizio lo scorso fine settimana.

Il giovane atleta irpino, guidato dal Maestro Alfonso Iuliano e dal tecnico Aniello Iuliano, si aggiudica l’oro nella categoria senior +87 kg spinto, match dopo match, da un grande desiderio di vittoria e di riscatto dopo l’esperienza negativa della passata edizione. La determinazione lo porta ad affrontare tre difficili incontri e a sbaragliare in finale una avversario particolarmente abile e vigoroso. Un momento che resterà nella mente e nel cuore di tutta la squadra biancoverde.

Non è da meno la prestazione di Mattia Argenio che, per il secondo anno consecutivo, porta a casa un bronzo nella junior -51, una categoria particolarmente ardua per l’elevato numero di iscritti e per la qualità tecnica espressa degli atleti stessi. Mattia dimostra, anche quest’anno, di non temere gli avversari riconfermandosi tra i migliori atleti nel panorama italiano.

Nessuna medaglia, purtroppo per Andrea Della Sala e Francesco Saverio Prota.

Andrea vede svanire la semifinale a causa di un infortunio subìto in corso gara, che pregiudica fortemente la prestazione. Nonostante il desiderio di continuare a combattere, cede all’inizio del terzo round accontentandosi del quarto posto. Anche Francesco, purtroppo, si ferma ai quarti contro un abile antagonista.

Soddisfatto il Maestro Iuliano che può vantare un nuovo titolo italiano nella sua società. Ora testa al 14 dicembre, giorno in cui si terranno i campionati italiani senior cinture nere, dove si spera di replicare le emozioni vissute nel week end appena trascorso.