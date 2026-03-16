Assegnati gli Alberto Sordi Family Award 2026 a San Marino

Undici storie di talento tra spettacolo, giornalismo, imprenditoria, diritti civili, cultura e mondo dei social sono state premiate dal giornalista e conduttore Rai, cugino e biografo di Alberto Sordi, Igor Righetti, con il prestigioso premio internazionale – da lui ideato nel 2017 – “Alberto Sordi Family Award 2026-Repubblica di San Marino”, giunto alla IX edizione, la prima nel Titano.

Il Premio, organizzato dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro Comunicazione” (https://igorrighetti.it/loro-comunicazione/ – https://www.instagram.com/lorocomunicazionesrl), si è tenuto nello storico Teatro Titano con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, di VisitSanMarino e Calabria Film Commission presieduta dallo stilista dell’alta moda internazionale Anton Giulio Grande. Media partner sono stati San Marino Rtv, Forbes e SpotAndWeb.it.

Viene assegnato ogni anno a personalità italiane e internazionali del mondo dello spettacolo, della cultura, dell’informazione, dei social e dell’imprenditoria che si sono distinte per il loro talento, la loro professionalità e il loro impegno, contribuendo con il proprio lavoro alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società nel suo complesso.

Quest’anno, nello storico Teatro Titano di San Marino, i riconoscimenti sono andati al direttore del settimanale “Oggi” Andrea Biavardi (“Informazione-Periodici”) premiato dal direttore del “Corriere dell’Umbria” Sergio Casagrande; a Elisabetta, Nicola e Davide Dalla Grana della società di pet food e pet care “PuraNatura” (“Eccellenze d’Italia”) premiati dall’editrice del magazine semestrale cartaceo e digitale “Spuma” e content creator, Federica Piersimoni; all’attivista per i diritti civili, contro la violenza sulle donne e per i diritti degli animali Francesca Pascale (“Diritti civili e tutela degli animali”) premiata dal giornalista del quotidiano “L’Identità” e direttore del settimanale “Vero” Nicola Santini; al direttore Generale Corporate della Rai e direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio (“Tv, radio e innovazione multimediale”) premiato da Alan Gasperoni, Segretario Particolare del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati; all’illusionista Antonio Casanova (“Illusionismo”) che ha incantato la folta platea con un suo numero sorprendente, premiato dalla dirigente dell’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino Annachiara Sica; al direttore del network editoriale “Vivere” Michele Pinto (Informazione digitale); la giornalista, presentatrice e inviata per dieci anni del programma “Striscia la Notizia” Chiara Squaglia (“Inchieste Tv”) premiata dall’amministratrice di “Onivars” Cinzia Barelli; alla conduttrice Tv Simona Ventura (“Televisione”); allo storico sammarinese Giuseppe Giardi (“Cultura”) premiato dal responsabile per il Cineturismo della Repubblica di San Marino Fabrizio Raggi. Il Premio speciale nella sezione “Giornalismo” è andato allo scrittore, conduttore radiotelevisivo e giornalista Giovanni Terzi mentre quello “Social” è stato assegnato al giovane tiktoker e content creator sammarinese Samuel Tarini consegnato dall’influencer con 1 milione di follower sui social, social media manager di imprenditori e politici, attore e speaker radiofonico su Rai Radio1 Lorenzo Castelluccio. Tutti i premiati hanno ricevuto anche un’elegante borsa Piquadro.

L’edizione sammarinese, con la regia di Emanuele Massari, è nata per il forte legame che Alberto Sordi aveva con il Titano. Nel 1995 presentò qui il suo film “Nestore, l’ultima corsa” e per l’occasione fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. “Alberto – racconta Igor Righetti – era colpito da questo piccolo Stato all’interno dell’Italia e mi disse che il nostro Paese avrebbe dovuto prendere esempio da San Marino sul rispetto delle regole e sull’educazione civica. Vedere gli automobilisti che si fermavano prima delle strisce pedonali per permettere l’attraversamento in sicurezza e non trovare sporcizia nelle strade furono due caratteristiche che gli rimasero impresse”.

Proprio per questo legame speciale di Alberto Sordi con la Repubblica di San Marino, alcune scene del primo docufilm internazionale, anche in inglese e spagnolo, sulla vita privata del grande attore “Alberto Sordi secret”, scritto e diretto da Igor Righetti e tratto dal suo libro “Alberto Sordi segreto” (Rubbettino editore, giunto alla 12a ristampa) sono state girate nel Titano. Il docufilm – che ha già ricevuto 35 premi in Italia e all’estero, dall’Europa agli dagli Stati Uniti fino all’Asia – è prodotto da “CameraWorks” ed è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e al Senato della Repubblica. Nel cast figurano, tra gli altri, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, Emanuela Aureli, Enzo Salvi, Mirko Frezza, Daniela Giordano, Fabrizio Raggi e Lorenzo Castelluccio. “Dopo il successo del docufilm – rileva Igor Righetti – mio cugino Alberto Sordi è tornato simbolicamente a San Marino con questo premio internazionale su iniziativa del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che ringrazio per la sensibilità dimostrata nel voler proseguire questo percorso di memoria e valorizzazione. Del resto, come diceva sempre Alberto, si muore davvero soltanto quando si viene dimenticati”.

Partner dell’evento sono Conflavoro, L’Erbolario, Miamo, NaturaSì, Originaltour, Pasta Armando (premium brand di De Matteis Agroalimentare), Piquadro, PuraNatura, Danylautistavip, Italian Wine Brands e Onivars. Il premio è un prezioso bassorilievo dorato realizzato dal maestro orafo Massimo Palombo: rappresenta il vigile Otello Celletti, interpretato da Sordi nel 1960.

L’omaggio alla contessa Patrizia de Blanck

Durante il Premio è stato fatto un emozionante omaggio alla contessa Patrizia de Blanck, scomparsa di recente, grande amica di Igor Righetti fin dagli Anni Ottanta con il quale ha condiviso non solo momenti personali ma anche tanti progetti televisivi e radiofonici, la sua unica canzone “VaffanVip” e la sua ultima apparizione televisiva e cinematografica nel docufilm “Alberto Sordi secret”, dove ha raccontato la sua storia d’amore vissuta nel 1970 con l’Alberto nazionale: un legame intenso, trasformato poi in un’amicizia rimasta fino all’ultimo. Anche Patrizia de Blanck ricevette il riconoscimento nel 2021.

“Questo Premio – spiega l’ideatore e direttore artistico Igor Righetti – nasce per riconoscere il valore del talento e dell’eccellenza. In un tempo in cui parlare di meritocrazia sembra quasi un atto trasgressivo, noi scegliamo invece di celebrarla. Perché il talento non va nascosto né ridimensionato: va riconosciuto, premiato e raccontato. In un Paese che spesso fatica a riconoscere il merito, fermarsi per dire ‘grazie’ a chi ha talento diventa non solo giusto, ma necessario. il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

Alcuni premiati delle scorse edizioni

Negli anni passati il “Premio internazionale Alberto Sordi Family Award” è stato assegnato, tra gli altri, ai Premi Oscar Colin Firth, Helen Mirren e Robert Moresco, a Gina Lollobrigida, Mark Strong, Matt Dillon, al regista e produttore cinematografico Pupi Avati, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, all’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, al pittore e attore-trasformista Dario Ballantini del programma “Striscia la Notizia”, al comico e attore Maurizio Battista, alla presentatrice televisiva Elisa Isoardi, al cantautore Povia, alla star di Bollywood Shefali Shah, al direttore dell’agenzia giornalistica TgCom24 Andrea Pucci, al direttore dell’Agenzia di stampa AdnKronos Davide Desario.

L’edizione a Roma si svolgerà il 16 aprile alle 15.30, alla Casa del Cinema a Villa Borghese. Sarà la decima.