Atripalda, inaugurazione nuova area parcheggio via Scandone.

Domani (sabato 14 settembre), alle ore 10,30, aprirà ufficialmente la nuova area parcheggio in Via Francesco Scandone ad Atripalda. Circa sessanta posti auto gratuiti situati nelle immediate vicinanze del Liceo Scientifico di Atripalda, che risulteranno molto utili per decongestionare la zona ma anche per venire incontro alle esigenze di residenti, studenti e pendolari.

“Si tratta di una zona trafficata – spiega l’assessore alla viabilità del Comune di Atripalda, Mirko Musto – che necessitava di un parcheggio anche per la vicinanza al raccordo autostradale Avellino-Salerno e per decongestionare le traverse di quell’area. Lavoriamo per garantire una migliore viabilità ed un percorso più agevole ai cittadini, ma anche a quanti transitano per il nostro comune quotidianamente”.

L’apertura della nuova area parcheggio – che presenta un nuovo manto stradale, nuova segnaletica e nuova illuminazione – avverrà alla presenza del sindaco Giuseppe Spagnuolo, del parroco Don Fabio Mauriello, dell’assessore alla viabilità Mirko Musto, di tutta l’amministrazione comunale, delle autorità scolastiche, dei docenti e dei commercianti.