Avellino Summer Fest, Clan H in scena con “Il Burbero”, Vintage Cafè Music Band, Nadamas Summer Festival.

Questa sera Clan H in Piazza Duomo va in scena con un altro graditissimo spettacolo, “Il Burbero”.

Tratto da Dyscolos di Menandro è l’unica commedia ad essersi conservata integralmente del commediografo vissuto tra il IV e III secolo avanti Cristo ed è caratterizzata da una particolare mescolanza di amarezza e comicità. Si tratta di una pièce comica, giocata sulla caricatura di un uomo che nutre sentimenti di fastidio e odio per tutta l’umanità. Il personaggio propone in realtà uno stereotipo che ha avuto grande fortuna in tutte le epoche successive. Basti pensare a ‘Il misantropo’ di Molière. I temi sono l’amicizia, il matrimonio come autentico legame d’amore, il rapporto generazionale tra padre e figlio, la possibilità di superare le distanze e le diversità tra classi sociali. La vicenda offre quindi spunti di riflessione importanti sul valore assoluto, tema attualissimo, e senza tempo della vita umana.

Con Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa Capriolo, Laura Tropeano, Sabino Balestrieri, Pasquale Migliaccio Umberto Branchi Luca Picariello Federica Avagnano

Adattamento e regia Lucio Mazza.

Alle 21:30 in Piazza Duomo si esibiranno i Vintage Cafe, frutto di un positivo incontro tra appassionati di jazz, swing, blues, bossa nova e sonorità latine, la band ripropone in una chiave nuova e personale alcuni tra i brani più conosciuti del repertorio internazionale.

Combinando gusto e raffinatezza e collaborando con diversi musicisti e artisti campani, il quintetto, nell’occasione composto da Marina Elizabeth Caputo (voce), Angelo Ruocco (tromba), Nunzio Vanni (tastiere), Carmine Facchiano (contrabbasso) e Manuel Capolupo (batteria), si ripropone di accompagnarvi in una calda atmosfera dai profumi d’oltremare e senza tempo.

Dal 26 al 27 Agosto si terrà in piazza Libertà alle 21:30 il Nadamas Summer Festival.

Ecco il programma per questi due giorni imperdibili:

𝟮𝟲 𝙖𝙜𝙤𝙨𝙩𝙤:

Gabriele Esposito live

Open act Attilio Costa & Marilisa Ungaro

Selezione musicale

Nicola Martorano

RDR B2B Dario

𝟮𝟳 𝙖𝙜𝙤𝙨𝙩𝙤:

Presenta Joy Saveriano

Voice Daniele Damaso

Antonio Scafuri

& Sandro Amato live

Selezione musicale

Dario De Angelis

RDR B2B Dario

Presentazione Polisportiva Lupo Fidelis

