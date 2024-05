Bacco e Minerva, i vini del De Sanctis conquistano 5 riconoscimenti

L’Istituto Tecnico Agrario ‘F.De Sanctis’ di Avellino sale cinque volte sul podio nella cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “Bacco e Minerva” al ProfAgri Salerno – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Protagonisti indiscussi, gli allievi e le denominazioni di eccellenza vitivinicole e olivicole prodotte dagli istituti tecnici e professionali agrari d’Italia.

Standing ovation e incetta di riconoscimenti per la Scuola Enologica di Avellino che ha vinto cinque su dieci categorie in gara per i campioni andati a valutazione delle due giurie di valutazione, la prima rappresentata da un pool di tecnici professionisti coadiuvando la seconda formata da una commissione di sei degli allievi più meritevoli provenienti da tutte le scuole d’Italia.

Sono stati premiati i vini Campania Greco 2021 (Secondo Premio, categoria “Vini Bianchi IGT, vini varietali e vini generici”, Fiano di Avellino 2021 (Secondo Premio, categoria “Vini Bianchi DOC e DOCG”), Brandy Avellino (Menzione Speciale, categoria “Distillati”), Taurasi 2017 (Primo Premio, categoria “Vini Rossi DOC e DOCG”) e Primo Premio Assoluto con il già premiato Taurasi 2017.

L’assegnazione del “Premio Assoluto Concorso Enologico Nazionale – Bacco e Minerva” all’Istituto Tecnico Agrario ‘F. De Sanctis’ annuncia ufficialmente l’apertura del 22esimo Concorso Enologico Nazionale ‘Bacco&Minerva’ ad Avellino, un riconoscimento fondamentale per il territorio irpino e per la formazione scolastica che avvia la macchina organizzativa dell’evento nazionale rivolto agli istituti agrari italiani che, per la seconda volta, ritorna in Irpinia. La manifestazione è un riferimento strutturante per le scuole agrarie e per i professionisti della e del mondo della viticoltura, dell’agricoltura e dell’agroalimentare nazionale.

Emozionato e soddisfatto, il dirigente Pietro Caterini ha dichiarato” L’anno prossimo organizzeremo come scuola vincitrice la ventiduesima edizione del Concorso Enologico Nazionale ‘Bacco e Minerva’ presso il nostro Istituto Tecnico Agrario ‘F. De Sanctis’ di Avellino. Il concorso per la competizione enologica nazionale ritorna qui in Irpinia per la seconda volta. Avevamo già vinto nel 2016 il Premio Assoluto, ospitando poi l’evento nell’anno successivo. Siamo molto contenti di questo traguardo, raggiunto con un lavoro sinergico e costanti di tutta la scuola e, per questo, ringraziamo gli alunni che si sono prodigati al duro impegno a promuovere le eccellenze irpine e a confermare l’importanza della formazione, gli insegnanti, tutto lo staff scolastico che hanno reso possibile, ognuno con il suo contributo, il successo di questa giornata. Siamo, inoltre, soddisfatti, di aver ottenuto questo risultato qui a Salerno dove un’iniziativa come questa è direttamente collegata al turismo costiero, pertanto noi ci auguriamo di poter promuovere e muovere flussi di avventori per valorizzare il turismo nelle aree interne”