Bagnoli Irpino, successo di pubblico per questa edizione de “Il Nero di Bagnoli”.

Un successo di pubblico anche quest’anno per “Il Nero di Bagnoli” – 42^ Mostra Mercato e Sagra del Tartufo Nero di Bagnoli, della Castagna e dei prodotti tipici, un percorso del gusto lungo tre chilometri, tra circa 110 stand, un evento che ha goduto dei finanziamenti della Regione Campania nell’ambito del POC 2014-2020.

Dopo il successo del primo week end nei giorni 19 e 20 ottobre, boom di presenze nel borgo antico di Bagnoli Irpino anche per il secondo week end del 25, 26 e 27 ottobre. Bagnoli, quindi, continua ad essere la capitale del gusto in Campania per l’ultimo week end di ottobre con un evento unico nel suo genere.

Sono stati molti gli avventori che hanno raggiunto il piccolo paesino alle pendici del Laceno, soprattutto nei giorni di sabato e domenica, per il caratteristico e tradizionale Tronco di Castagne da Guinness che ha visto impegnate le massaie di Bagnoli Irpino per più di una settimana.

Infatti, per prepararlo sono stati impiegati: 3 quintali di castagne, 1,5 quintali di zucchero, 1 quintale di pan di spagna, 40 litri di Strega e 3 quintali di margarina. Molte le persone accorse all’apertura del tronco di castagne di Bagnoli Irpino intorno alle 20:00 di sabato sera.

Ma non solo, sono andate a ruba anche le caldarroste nelle piazze del borgo, il tutto accompagnato da tanta buona musica e dalla scoperta del territorio, con visite guidate al famosissimo “Coro Ligneo” della Chiesa Santa Maria Assunta, del dipinto Marco Pino da Siena nel Convento di San Domenico, del Castello Cavaniglia ed altri monumenti storici di Bagnoli Irpino.

Soddisfazione arriva da parte del presidente della Pro Loco Bagnoli Irpino – Laceno Francesco Pennetti che afferma: “Anche quest’anno l’evento possiamo dire che è stato un successo e ci tengo innanzitutto a ringraziare i miei collaboratori, le forze dell’ordine e gli uomini e le donne impiegati per la viabilità ed il servizio d’ordine, senza di loro questo evento non sarebbe stato possibile. Speriamo quindi di continuare così anche negli anni successivi e di migliorare ancora di più l’offerta di un evento che rappresenta Bagnoli ed il Laceno”.

Soddisfatta anche il sindaco di Bagnoli Irpino Teresa Di Capua che afferma: “Si è chiuso ieri il nostro evento ‘Il Nero di Bagnoli’ che quest’anno ha avuto un successo straordinario. Abbiamo registrato un record di presenze di visitatori nei due week end in cui ha avuto luogo la manifestazione, un boom di turisti che non si vedeva da un po’ di anni a Bagnoli, che si conferma, quindi, un appuntamento ormai conosciuto non solo in Regione Campania, ma in tutto il Mezzogiorno”.

“Il successo di quest’edizione – continua il primo cittadino – è stato possibile grazie anche al lavoro di tutte le forze in campo. Una sinergia che ha permesso lo svolgimento della manifestazione nel migliore dei modi e va, quindi, un grosso plauso a tutta la macchina organizzativa impegnata in questi giorni.

Un plauso a tutte le Forze dell’Ordine che hanno lavorato per il controllo del territorio: al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, ai Carabinieri della Compagnia di Montella e della Stazione di Bagnoli, alla Polizia Stradale e alla Polizia di Stato, per tutto l’impegno profuso.

Un ringraziamento va anche alla Misericordia di Montella per la professionalità e l’assistenza sanitaria messa a nostra disposizione per tutti i giorni.

Infine, un plauso va alla Polizia Municipale del mio Comune, al Responsabile della sicurezza e a tutte le associazioni locali per il grosso sforzo messo in campo al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in massima sicurezza e regolarità”.

“La linea che abbiamo scelto di seguire per gestire l’evento ha dato, dunque, ottimi risultati e siamo orgogliosi della visibilità raggiunta dal nostro paese che si conferma un polo turistico di primo piano in tutto il territorio irpino e regionale. Chiudiamo, quindi, questo periodo di festa, certi che continueremo a crescere e a migliorarci in futuro”, conclude il sindaco Di Capua.