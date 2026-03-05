Bambini all’opera, sabato 7 al Circolo della Stampa

Il primo appuntamento con la rassegna “Bambini all’opera”, organizzata da Fs Event con il patrocinio morale della Provincia e dell’Ordine dei giornalisti della Campania, si terrà sabato 7 marzo dalle 16 alle 18, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II.
Per partecipare all’evento, a cui ne seguiranno altri quattro nelle prossime settimane, è necessario prenotarsi telefonando al 350 9071001 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica comitatoteatrocultura@gmail.com.
L’ingresso è gratuito, ma limitato a gruppi di 15 bambini, preferibilmente nella fascia d’età dai 5 ai 10 anni, anche accompagnati.
Il viaggio alla scoperta del mondo dell’opera lirica e del balletto, ideato dal direttore artistico Maestro Raffaella Bellezza, comincia con un incontro dedicato ai balletti di repertorio: azioni sceniche di danza classica con trame incentrate su temi di natura romantica, magica, fiabesca. In particolare, si esploreranno Lo Schiaccianoci musicato da Tchaikovsky e Cenerentola con musiche di Prokof’ev.
Le piccole allieve dell’Accademie du Ballet Classique, diretta dal Maestro Zelia Guarini, leggeranno ai bambini presenti brani tratti dai libri della collana Magic Ballerina di Darcey Bussel, nei quali si narrano le fantasmagoriche avventure di Delfina nel regno di Incantia, pieno di musica e danza, dove vivono i protagonisti dei balletti più celebri della storia della danza.
Seguiranno poi la proiezione di interessanti video per spiegare in maniera semplice la coreografia e infine sarà il momento dell’ascolto della musica per avvicinarsi alla drammaturgia della danza.
Un approccio multimediale per stimolare gli spettatori in erba e coinvolgerli in un percorso che risulti gradevole, istruttivo e coinvolgente.