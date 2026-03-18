Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa con il progetto “Rigenerare per crescere”

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Redazione Gazzetta di Avellino
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Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

“Rigenerare per crescere”, progetto concreto di agricoltura rigenerativa calata nella realtà vitivinicola.  Al centro di questo percorso ci sono le aziende agricole e i partner che hanno scelto di lavorare fianco a fianco con Bayer, mettendo in comune competenze, esperienza e visione per accelerare la transizione verso pratiche rigenerative. Il progetto coinvolge aziende in Piemonte, Toscana e Veneto ed integra pratiche agronomiche, soluzioni innovative per la protezione delle colture e sistemi digitali di supporto alle decisioni. A queste attività si affiancano monitoraggi specifici della biodiversità, oltre ad azioni di comunicazione volte a diffondere conoscenza e favorire un cambiamento lungo la filiera. “Rigenerare per crescere” continuerà nel 2026 con l’apertura del percorso ad altre aziende interessate alla viticoltura rigenerativa.

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