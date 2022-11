Benevento, acqua inquinata, Mastella ordina divieto di utilizzo.

La presenza di quantità eccessive di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana hanno indotto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a firmare in serata un’ordinanza con la quale si dispone il divieto di utilizzo, in via temporanea, di acqua potabile per tutti i cittadini allacciati all’acquedotto pubblico in diverse zone della città.

Nel dettaglio si tratta dei rioni Libertà, Ferrovia, Triggio, Santa Maria degli Angeli, Ponticelli, e poi il centro storico, corso Garibaldi e traverse fino a piazza Guerrazzi, le contrade San Vito, Pezzapiana, San Marco, San Chririco, Acquafredda, Ripamorta, Ripazecca, Torre Alfieri, Ciancelle, Serretelle, Gran Potenza, Madonna della Salute, Montecalvo, ed ancora Epitaffio, Monte Pino, via Castelpoto, “L’adozione del provvedimento – si legge in un comunicato – si è resa necessaria a seguito di una comunicazione dell’Asl di Benevento, trasmessa all’amministrazione in serata, che ha rilevato valori oltre la soglia di legge in relazione alla presenza di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana.

Il sindaco ha demandato alla Gesesa di adottare ogni strumento per garantire alle zone della città interessate dall’ordinanza la disponibilità della risorsa idrica per uso potabile. L’ordinanza è stata trasmessa alla Gesesa, al Prefetto, al Presidente della Giunta regionale della Campania, alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale”. (ANSA).