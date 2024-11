Benevento-Avellino, vertice in Prefettura

Nella mattinata di venerdì 15, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Dr.ssa Raffaela Moscarella, che ha visto la partecipazione del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, e dei vertici delle Forze di Polizia territoriali, ha proceduto alla pianificazione dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio Benevento-Avellino in programma domenica 17 novembre prossimo presso lo stadio “Vigorito”, gara per la quale è stato adottato provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Avellino alla luce della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

I servizi predisposti, che vedranno il concorso di tutte le Forze di Polizia e di agenti del locale Comando di Polizia Municipale, si estrinsecheranno, tra l’altro, in accurati controlli degli spettatori ai varchi ingresso allo stadio ed in un monitoraggio costante sulla viabilità di accesso all’impianto sportivo, tenuto conto del prevedibile consistente afflusso di pubblico.

“Auspico vivamente – ha dichiarato il Prefetto Moscarella – comportamenti responsabili da parte della tifoseria, improntati al rispetto dei valori e dei principi fondanti dello sport, quale presupposto imprescindibile per lo svolgimento della gara in un clima di serenità e di sicurezza”.

Nel corso della stessa seduta il Consesso ha espresso parere favorevole al finanziamento da parte del Ministero dell’Interno del progetto di potenziamento dell’impianto di videosorveglianza cittadina, presentato dal Comune di Benevento ai fini della partecipazione alla procedura ad invito per interventi di sorveglianza tecnologica nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, a valere sul “POC Legalità” 2014/2020.

Il progetto si propone di realizzare una sottorete di videosorveglianza finalizzata a monitorare alcuni punti strategici disposti lungo l’area attrezzata denominata “Spina Verde” al Rione Libertà, di migliorare il monitoraggio delle aree di principale afflusso della movida all’interno del centro storico e di potenziare gli impianti di videosorveglianza realizzati nell’anno 2015 nella zona del quartiere Mellusi.