Benevento, manita al Trapani.

Altra prova di forza della capolista, che schianta il Trapani con un pokerissimo da urlo: grande protagonista Viola, autore di una tripletta. Inzaghi consolida il primato: ora i punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici sono 12.

Il campionato di Serie B 2019-2020 è sempre più a tinte giallorosse. Quelle del Benevento di Filippo Inzaghi, che nell’anticipo della 15^ giornata domina il Trapani con un netto 5-0. Nessun problema per i campani contro la penultima forza del campionato cadetto. Ora i punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici sono 12, in attesa delle partite di Cittadella, Pordenone, Perugia e Crotone. La squadra di casa mette già in ghiaccio il risultato nel primo tempo, con le retu du Coda e Viola (rigore). Nel secondo tempo il Benevento dilaga con l’ex Cagliari Marco Sau e con la tripletta di Viola, in gol per due volte tra l’82’ e l’88’. Un pokerissimo che profuma di Serie A.