Evasione fiscale, GdF sequestra beni immobili per oltre 1 milione a Benevento.

Nella mattinata odierna i Militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Benevento, per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), su richiesta dei magistrati della Procura della Repubblica di Benevento nei confronti di un soggetto di origini Piemontesi, residente ad Aosta, che aveva costituito un trust a Benevento al solo scopo di sottrarre i beni in essi conferiti alle procedure esecutive da parte della Agenzia delle Entrate, per un valore complessivo dei beni immobili sottoposti a sequestro superiore ad 1 milione di euro.

Le complesse investigazioni di natura economico-finanziaria condotte hanno consentito di accertare che a fronte di cartelle esattoriali emesse nei confronti dell’indagato per valori consistenti negli anni incrementatesi fino a raggiungere una cifra complessivamente superiore ai 3 milioni di euro, il predetto indagato, pur pienamente consapevole dei conseguenziali obblighi derivanti dal significativo debito tributario accumulato nei confronti dell’Erario, per sottrarsi all’assolvimento dello stesso, poneva in essere un’alienazione simulata spogliandosi, solo apparentemente, dei propri beni mobili ed immobili facendoli di fatto confluire in un “trust”, costituito ad hoc dallo stesso e nel quale ricopriva, altresì, la duplice veste di disponente e trustee ed indicando quali beneficiari del propri stretti congiunti. Così facendo, l’indagato, al fine di eludere le pretese tributarie del fisco, di fatto realizzava uno schermo formale rispetto al patrimonio personale che veniva cosi sottratto ad ogni possibile procedura di riscossione coattiva.

Le indagini effettuate dai finanzieri hanno fatto emergere l’utilizzo fraudolento e strumentale dell’ istituto giuridico del Trust da parte dell’indagato che, adottandolo, ha di fatto schermato i patrimoni potenzialmente aggredibili da misure cautelari reali.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento e condotta dagli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento, rivela ancora una volta l’impegno costante della Procura di Benevento nella repressione di tali reati e la professionalità che il Corpo della Guardia di Finanza assicura nel contrasto alle frodi in generale ed a quelle di natura economico-finanziaria in particolare, così contribuendo al recupero di importanti risorse economiche illecitamente sottratte all’Erario da destinarsi, invece, al servizio della collettività.