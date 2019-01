Messa in Memoria di San Francesco di Sales giovedì 24 al Duomo di Benevento a cura dell’Associazione Stampa Sannita.

L’Associazione Stampa Sannita, presieduta da Giovanni Fuccio, organizza come ogni anno, in occasione della Memoria di San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti, una Santa Messa che sarà celebrata anche in memoria dei giornalisti scomparsi.

L’appuntamento è per giovedì 24 gennaio 2019 ore 18.00, presso la Cappella del Santissimo all’interno della Basilica Cattedrale di Benevento in Piazza Orsini.

Celebrerà mons. Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento.

A seguire breve momento di riflessione sui temi dell’informazione e scambio degli auguri presso la Sala Capitolare.