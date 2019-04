Processo Mani sulla Città, assolto ex sindaco di Benevento Pepe.

Come era prevedibile, date le definitive richieste della pubblica accusa, alla fine del dibattimento in primo grado il Tribunale di Benevento (presidente Fallarino, giudici a latere Rotili e Telaro) ha pronunciato, oggi, quasi tutte assoluzioni e intervenute prescrizioni per la quarantina di imputati nel processo denominato Mani sulla Città. Procedimento venuto alla luce l’8 gennaio 2013 con l’adozione di numerosi e gravi provvedimenti cautelari, pure nei confronti di amministratori comunali di primissimo piano, dirigenti e funzionari municipali e imprenditori. Tutti gli imputati si sono sempre dichiarati innocenti.

Indagati gli appalti e servizi del Comune di Benevento con il successivo rinvio a giudizio per vari reati ipotizzati: peculato, corruzione, concussione anche finalizzata a consensi elettorali, truffa, falso, abuso d’ufficio.

Tra gli imputati, sei anni fa destinatari di provvedimenti cautelari, anche l’allora sindaco di Benevento Fausto Pepe, l’allora presidente del Consiglio Comunale, Luigi Boccalone, oggi assolti con formula piena dalle imputazioni per le quali, ancora lo scorso 28 febbraio, erano state richieste rispettivamente condanne a 5 anni (Pepe) e 8 anni (Boccalone). In ultimo, a febbraio 2019, la Procura aveva chiesto 16 condanne, 19 assoluzioni e 17 prescrizioni.

Sono stati condannati soltanto quattro imputati e per il solo abuso di ufficio; per il restante vario e vasto impianto accusatorio, assoluzioni e prescrizioni.

“Una bella notizia per Benevento. Le assoluzioni dell’ex sindaco Fausto Pepe e di Claudio Principe sono bellissime notizie per Benevento perché dimostrano che gli amministratori hanno sempre agito nell’interesse della città. Lo dichiara Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia. “Spiace davvero per le sofferenze subite in questi anni ma siamo certi che la sentenza darà nuovo vigore politico a chi ha amministrato Benevento”.