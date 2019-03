“The Beatles Queen – L’Altro Volto della Musica”, concerto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Sofia sabato 16 alla Basilica di San Bartolomeo a Benevento.

Un omaggio ai miti musicali assoluti, amati da intere generazioni, che hanno fatto la storia del rock di tutti i tempi. Un viaggio dai Queen ai Beatles, da Jimi Hendrix a Chick Corea: una storia senza paragoni, fatta di album leggendari e veri capolavori, che hanno letteralmente cambiato il mondo della musica, dal punto di vista compositivo, tecnico e qualitativo.

Sabato 16 marzo 2019, alle ore 19.30, nella Basilica di San Bartolomeo di Benevento, in piazza Federico Torre – corso Garibaldi, terzo appuntamento con la Stagione Concertistica 2019 – 2021 dell’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia di Benevento, con un concerto unico dedicato ad alcuni dei più noti protagonisti della scena musicale internazionale, che hanno segnato un’epoca.

Un programma non convenzionale per l’Orchestra, che prevede:

– Leonard Bernstein – West Side Story

(suite per archi, piano)

– Beatles – Beatles Suite

(arrangiamento di Giacomo Serino)

– Lucio Franco Amanti – Genesis for String

– Chick Corea – Spain for String

– Jimi Hendrix – Purple Haze

– Queen – Bohemian Rhapsody

(per archi e piano)

Il concerto è presentato da Miwa Energia. Ingresso gratuito