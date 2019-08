Bilancio positivo per EscaJazz che stasera chiude la VI edizione con il duo Klain Gurrisi e Francesco Cafiso.

Dopo due serate di eccezionale successo, chiude i battenti stasera la VI edizione di EscaJazz che congeda il vasto pubblico che ha gremito la bella Piazza Fante d’Italia di Sant’Angelo all’Esca con un programma frizzante e mediterraneo.

Dopo una prima serata dedicata al jazz cantato con Lauren Henderson e Flavio Boltro; la seconda dedicata al trio jazz classico ma aperto ad audaci sperimentazioni grazie a Francesco Ciniglio con Danny Grissett e Dario Deidda; il menù musicale, predisposto dall’Associazione EscaJazz e dal suo Direttore Artistico Michele Penta, prevede un fresco dessert con l’allegria scanzonata della Boomerang Street Band (alle 11 per l’AperiJazz e dalle 16.30 in giro per il paese), il glamour vintage e mediterraneo del duo Two Late Klain Gurrisi feat. Franscesco Cafiso alle 21.30 e la conclusione, a tarda ora, con il DJazz Set con Rino Dj e strumenti dal vivo. Alle 17.30, in Piazza San Pio torna l’Associazione Italiana Sommelier AIS Avellino per una degustazione guidata dedicata ad un viaggio enologico tra Sicilia, terra d’origine di Francesco Cafiso, e Campania dal titolo “Dall’Etna al Vesuvio” (info e prenotazioni 342 0972300 Giovanni).

La Boomerang Street Band è la prima marching band irpina, nata per portare il verbo Etnofunky tra la gente e la carica esplosiva degli ottoni. Fanno parte del gruppo: Luigi Addorisio (tromba); Lorenzo Fodarella (tromba); Michela De Cotiis (tromba); Raffaele Pierro (tromba); Mattia Nazzaro (susafono); Marco Travaglio (trombone); Luigi Giardino (sax tenore); Angelo Puopolo (sax baritono); Carlo Montano (sax tenore); Antonio Laurano (cassa) e Mauro Albanese (rullante).

Il duo Two Late formato dalla batterista Laura Klain e Alberto Gurrisi all’organo Hammond crea viaggi musicali nel repertorio afroamericano di varie epoche e stili, radicato nella tradizione jazzistica e incalzato dal groove. Dagli spiritual ai loro brani originali, il loro sound è sempre dinamico e lievemente psichedelico grazie alle atmosfere inevitabilmente legate alle sonorità dell’organo Hammond. Klain e Gurrisi si sono incontrati nel 2015 dopo molte esperienze diverse; lei con Eugenio Bennato e Roberto Gatto, lui come solista e in gruppo nei più importanti festival italiani. Insieme hanno calcato i palchi di oltre 100 festival in tutto il mondo e collaborato con musicisti come Daniele Scannapieco, Michael Rosen, Giovanni Amato, Alessio Menconi, Emanuele Cisi, Nico Gori, Humberto Amesquita, Marco Ferri, Luca Biggio e altri.

Francesco Cafiso è diventato noto alle cronache del jazz come “enfant prodige”, nato nel 1989, infatti sin dall’età di 9 anni suona con musicisti del calibro di: Bob Mintzer, Maria Schneider, George Gruntz, Gianni Basso e molti altri. Nel 2002 la sua strada si incrocia con quella di una leggenda come Wynton Marsalis che, stupito dalle sue qualità, lo porta con sé in tour in Europa. Gli si spalancano quindi le porte di tutti i maggiori club e festival; riceve premi come il Premio Nazionale Massimo Urbani a Urbisaglia, il premio EuroJazz a Lecco, l’International Jazz Festivals Organization Award a New York, la World Saxophone Competition a Londra, il Django d’Or a Roma, e ricevuto molti altri importanti riconoscimenti. Nel 2005 lo Swing Journal, rivista giapponese di jazz, gli ha conferito il “New Star Award”,subito dopo, si è affermato nel Top Jazz, referendum della rivista Musica Jazz, che lo ha riconosciuto miglior nuovo talento dell’anno. Ha suonato con grandissimi musicisti quali: Hank Jones, Dave Brubeck, Cedar Walton, Mulgrew Miller, Jimmy Cobb, Ben Riley, Ray Drummond, Lewis Nash, James Williams, Joe Lovano, Christian McBride, George Mraz, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Stefano Bollani e moltissimi altri. Nel 2016 ha creato la propria etichetta discografica, la EFlat.

Il festival EscaJazz è organizzato con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo all’Esca e Main Sponsor Sistema Tetto, creatore dello straordinario palcoscenico a sbalzo sul belvedere e di tutti gli allestimenti degli stand, tutti i concerti sono gratuiti (info e programma su www.escajazz.com).