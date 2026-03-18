Bimbo morto a Napoli, due medici indagati per falso nella cartella clinica

Di
Redazione Gazzetta di Avellino
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(Adnkronos) – Nuova svolta nelle indagini per omicidio colposo sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto a Napoli dopo il trapianto di cuore fallito. Due dei sette medici già iscritti nel registro degli indagati ora dovranno rispondere anche del reato di falso per alcune incongruenze emerse nella cartella clinica. Si tratta dei due chirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. La Procura di Napoli chiede la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio dalla professione medica.  

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