Video Bomba d'acqua su Roma: piove dentro l'aeroporto di Fiumicino

Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Il maltempo era stato previsto dalle autorità meteorologiche, che avevano diramato l’allerta gialla da stamattina per le successive 12-18 ore per il Lazio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Tra i vari disagi, pioggia all’interno dell’aeroporto di Fiumicino.