Borderline inaugura la Stagione Danza 2023 del Teatro 99 Posti di Mercogliano domenica 5.

Suggestioni a colori e moltiplicate per quattro. I temperamenti dell’essere umano, analizzati nell’antichità dal punto di vista medico e prima ispirazione per gli psicologi dell’antica Grecia, si traducono in passi di danza. Con “Body Moods kids edition” di Borderline Danza prende il via, domenica 5 marzo alle 18.30, la Stagione Danza 2023 del teatro 99 Posti di Mercogliano (Av) che, nato nel 2002, in pochi anni è riuscito ad affermarsi come luogo di spettacolo, laboratorio permanente e centro di confronto.

Ad inaugurare la stagione sarà la nuova produzione di Borderline Danza. Melanconico, collerico, sanguigno, flemmatico: quale di queste caratteristiche i piccoli spettatori sentiranno più propria?



«Questo spettacolo, parte dalla teoria di Ippocrate, il padre della medicina, secondo il quale ogni corpo è formato da un insieme di quattro emozioni, alle quali corrispondono i quattro organi principali e i quattro elementi: cervello e acqua per il flemmatico, cuore e aria per il sanguigno, fegato e fuoco per il collerico, stomaco e terra per il malinconico. In ognuno di noi queste emozioni – paura, gioia, rabbia, tristezza – quando non sono in equilibrio tra di loro possono prevalere le une sulle altre e il corpo può soffrire», spiega il coreografo e regista Claudio Malangone alle prese con questa produzione per bambini realizzata con il sostegno Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Campania.



Body Moods non è un racconto quanto un percorso di volta in volta cangiante, delineato dalla percentuale di biotipo presente tra pubblico e palco per evidenziare cosa accade ad un temperamento quando è in eccesso.



Quattro interpreti, Luigi Aruta, Adriana Cristiano, Antonio Formisano, Giada Ruoppo, con i loro umori prevalenti affronteranno, come una squadra un viaggio, come superare le difficoltà quando si presentano. Le luci sono di Francesco Ferrigno; l’organizzazione di Hanka Irma Van Dongen.



Prima dello spettacolo la compagnia terrà un workshop di danza contemporanea (l’appuntamento è a numero chiuso, la prenotazione obbligatoria)

Il Teatro 99 Posti è in Via Traversa, 91 di Torelli di Mercogliano (AV).