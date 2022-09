Café Gourmand”, tavola rotonda nell’incantevole Palazzo Lembo di Baselice.

“Café gourmand” è il titolo della tavola rotonda in programma sabato 10 settembre 2022, con inizio alle ore 11.00, nell’incantevole Palazzo Lembo di Baselice (BN).

Relatrici del viaggio culturale e sensoriale nella grande cucina francese saranno Maria Antonia Corona, docente di lingua e letteratura francese, che relazionerà sul tema “Cucina è arte. Arte e cucina”; Claudine Sassi Mazzini, madrelingua francese e dottore in medicina, il cui intervento sarà incentrato su “Pagnol, garrigue et cuisine, i profumi della Provenza in cucina”; e infine Lucia Gangale, giornalista, storica e direttore responsabile della rivista internazionale Reportages Storia & Società, la quale parlerà di “Cibo, potere e diplomazia”.

La conferenza “Café gourmand” gode del patrocinio morale del Comune di Baselice, in collaborazione con la rivista Reportages.

Subito dopo la conferenza, per chi lo desidera, pranzo francese e café gourmand presso la Locanda Antico Sannio, sita nel caratteristico centro storico di Baselice.

La conferenza sarà anche l’occasione, per i convenuti, di visitare gli splendidi interni del Palazzo, che ha subito numerose opere di restauro nel corso del tempo.

Palazzo Lembo dal 2011 rientra tra le 13 meraviglie italiane della Regione Campania.

Il castello fu acquistato nel 1764 dai fratelli Giovanni, Nicola, Vincenzo e Francesco Lembo, i quali, qualche anno più tardi, decisero di demolirlo, riducendo il sito sul quale esso sorgeva ad ampio giardino, cinto da una grossa muraglia.

I Lembo non erano nobili, ma potenti commercianti dell’epoca. I lavori durarono dal 1764 al 1790. Il giardino pensile, di forma quadrata, presenta una superficie di circa 34 are, con un pozzo centrale e alcuni ruderi dell’antica rocca.

La rivista Reportages Storia & Società viene editata ininterrottamente dal 2003 ogni sei mesi e pubblica prevalentemente saggi scientifici in un’ottica divulgativa oltre che articoli più leggeri di costume e attualità.

La rivista (ISSN 2611-9277), nata in territorio sannita, è unica nel suo genere, in quanto ospita contributi in italiano, inglese e francese, spaziando dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla letteratura, dalla medicina alla botanica, dalla storia all’attualità, potendo contare su di un comitato scientifico e sull’apporto di contributi da parte di specialisti e professionisti dei vari settori disciplinari.

Reportages è acquistabile sulla piattaforma www.youcanprint.it – che la edita – e sui principali library store: Amazon, LaFeltrinelli, IBS, Mondadori Store, Google Play, Unilibro, Trovaprezzi.

Sito web: www.reportages.wordpress.com.