Calici di Stelle, venerdì 9 a Tufo.

Per gli amanti del buon vino torna a Tufo “Calici di Stelle”. Come da tradizione, il comune irpino anche quest’anno aderisce alla rete nazionale Calici di Stelle e venerdì 9 agosto ospiterà nella Villa Comunale, in via Donato Di Marzo, una serata all’insegna del famoso DOCG, con particolari abbinamenti culinari ed il sottofondo musicale pop/rock in chiave acustica dei FIX, nota band avellinese.

La serata è organizzata da Divino Enoteca con il Patrocinio del Comune di Tufo e la collaborazione del Consorzio Terre di Tufo, che proporrà la degustazione dei vini delle cantine associate. Altra importante presenza all’evento saranno i vini della Cantina Sanpaolo.

Il menù, studiato dagli chef di A Modo Mio – Catering e Banqueting per esaltare l’esperienza sensoriale in abbinamento col Greco di Tufo, proporrà Cuoppo di calamari, Moscardino affogato e Gnocchi di patate alla curcuma con gamberetti, zucchine e pomodorino giallo del Vesuvio. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3336639556.