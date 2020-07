Campionato regionale Kart: seconda vittoria stagionale per Vincenzo Spina, il giovanissimo talento irpino.

Dopo la pausa forzata, determinata dall’emergenza Coronavirus, Vincenzo Spina, il campione in erba irpino, è tornato in pista, aggiudicandosi la vittoria nella 2^ gara del campionato regionale Campania kart Aci 2020, classe Rotax Mini, zona centro sud Italia, andata in scena durante la 7^ Coppa Città di Casaluce (CE).

All’appuntamento erano presenti circa 80 piloti, suddivisi tra le diverse categorie, che si sono cimentati nelle sfide, in un clima insolito, a causa delle misure adottate per ragioni di sicurezza sanitaria, che limitavano le presenze nell’impianto sportivo.

Al fianco del pilota undicenne di Atripalda, come sempre, il papà Maurizio, esperto del settore, ed il team del karting club Tufo.

Dopo un imprevisto tecnico registrato in gara 1, che era iniziata nel migliore dei modi, Vincenzo Spina è riuscito ad agguantare il risultato pieno nella gara 2, tagliando per primo il traguardo, incassando così la seconda vittoria stagionale.

Il prossimo impegno del giovanissimo talento irpino è previsto il 19 luglio, presso il Kartodromo Iscaro, a Chianche, in provincia di Avellino.

Una tappa casalinga, dunque, per Vincenzo, su un circuito lungo 900 metri e largo 7,5, costituito da 8 curve a destra e 5 a sinistra, pensato per mettere alla prova i piloti migliori.