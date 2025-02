Carabinieri intensificano controllo del territorio

In questi ultimi giorni, nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i servizi di controllo del territorio.

In linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dr.ssa Rossana Riflesso, le Compagnie Carabinieri di Avellino, Mirabella Eclano e Ariano Irpino, con il supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) dell’14° Reggimento Carabinieri Calabria nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, hanno attuato un’articolata operazione di controllo del territorio, mirata alla prevenzione e alla repressione della criminalità predatoria e dei reati legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Attraverso un’intensa attività di vigilanza dinamica, estesa sia alle zone centrali che periferiche, con numerosi posti di controllo dalle aree urbane alle principali arterie, decine di pattuglie hanno presidiato il capoluogo irpino, con particolare attenzione ai giardini di Piazza Kennedy, dove sono state effettuate perlustrazioni mirate e controllati soggetti sospetti. Analoghi servizi sono stati svolti nei comuni di Ariano Irpino, Mirabella Eclano, Venticano, Montemiletto, Flumeri, Sturno e Vallata, con il controllo di centinaia di veicoli e persone.

A Venticano, nel corso della notte, due giovani residenti nel beneventano sono stati fermati e, a seguito di un’accurata ispezione, trovati in possesso di due coltelli a serramanico occultati nelle tasche. Nei loro confronti è scattata la denuncia per porto abusivo di armi.

A Frigento, un 67enne di Rocca San Felice è stato denunciato per minacce e, contestualmente, proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, poiché sorpreso mentre, armato di bastone e senza apparente motivo, inveiva contro alcuni passanti.

Un 44enne di Mirabella Eclano è stato deferito per danneggiamento aggravato e vilipendio ad una confessione religiosa. L’uomo, individuato all’esito di una rapida attività investigativa, è ritenuto responsabile di una serie di danneggiamenti ai danni di una privata abitazione, di un’auto in sosta e di una statua di San Pio.

Nel corso delle operazioni, cinque persone sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. La tipologia delle droghe sequestrate è risultata particolarmente varia, comprendendo hashish, marijuana, cocaina e cobret.

Complessivamente, sono state elevate numerose sanzioni per violazioni, anche gravi, al Codice della Strada, con il ritiro di tre documenti di guida.

Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al 112 ogni situazione sospetta o comportamento anomalo. La sicurezza del territorio è un obiettivo comune, raggiungibile attraverso la sinergia tra Forze dell’Ordine e cittadini.