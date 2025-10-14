Notizie Carabinieri, nuovo comandante Ogaden in visita al Comando Provinciale Di Redazione Gazzetta di Avellino - 41

Lunedì mattina, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, dal 24 settembre scorso Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” (vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma per Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), ha fatto visita al Comando Provinciale di Avellino.

Al suo arrivo presso la Caserma “Litto”, l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, prima di incontrare gli Ufficiali della sede e delle sette Compagnie dipendenti, una rappresentanza dei militari in servizio nei vari reparti dell’Arma dislocati sul territorio irpino, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Nel corso dell’incontro, sono state illustrate al Generale Masciulli le principali attività operative e preventive svolte dai reparti dipendenti, le iniziative finalizzate al contrasto della criminalità e il quadro generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Avellino.

Il Generale Masciulli ha espresso apprezzamento per l’impegno con cui i Carabinieri irpini svolgono quotidianamente il servizio a tutela dei cittadini. Ha quindi sottolineato l’importanza di operare sempre con equilibrio, umanità e senso del dovere, ricordando il valore della funzione sociale svolta dal personale delle Stazioni Carabinieri. Questi presidi rappresentano un punto di riferimento fondamentale nei vari comuni, grazie alla costante vicinanza e all’ascolto dei cittadini, ai quali è necessario offrire risposte concrete e puntuali.

La visita si è conclusa con un saluto ai militari presenti e con l’auspicio di proseguire, con determinazione e responsabilità, l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire sicurezza, legalità e prossimità ai cittadini, nel solco dei principi che ne ispirano da sempre l’azione.