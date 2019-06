Cervinarte, ospite Liu Ruowang.

Cervinarte quest’anno rientra in un progetto di più ampio respiro “La Corona di Caudio“ che raggruppa vari comuni della Valle Caudina, fra i quali Cervinara, che ne hanno sviluppato i contenuti ed ottenuto la promozione dalla Regione Campania. Mostre, convegni, eventi si susseguiranno dal 23 fino al 30 Giugno 2019 con il proprio contributo alla promozione del territorio di Cervinara e alla valorizzazione delle tradizioni della Valle Caudina. La direzione artistica della rassegna è stata affidata a Matteo Lorenzelli della galleria Lorenzelli Arte.

La scelta di Matteo Lorenzelli come direttore artistico di un progetto così sentito non è casuale. La collaborazione ed il rapporto di stima e fiducia reciproca tra la Lorenzelli Arte, il Comune di Cervinara e la Pro Loco “A. Renna” nasce già nel 2017, anno in cui nell’ambito del progetto Cervinarte, è stata collocata nella rotonda che segna l’ingresso al paese la ormai celebre Chiave di Milot.

Quest’anno il tema della rassegna sarà la natura, la difesa del territorio e delle nostre radici, considerate dai vari artisti che esporranno nell’ambito della rassegna, come patrimonio identitario da difendere e preservare.

La rassegna ospiterà l’arte di Liu Ruowang, noto in Italia per Wolves Coming, un’installazione dal potente effetto scenografico allestita nel Padiglione San Marino alla Biennale di Venezia del 2015 che rappresentava un gruppo di lupi dalle fauci insanguinate mentre si avventa minaccioso contro un guerriero che li tiene a bada. Proprio la figura di questo animale, così cara all’artista cinese, sarà il soggetto della sua installazione per Cervinarte.

Quest’anno il lancio di Cervinarte avverrà nell’ambito della rassegna “Il dialogo dei contrapposti” organizzato dalla “Morra Arte Studio” e “CosmoArt” il 23 Giugno presso la Reggia di Caserta: l’evento sarà presenziato dal Comune di Cervinara e la Pro Loco “A. Renna”.

Nell’ambito della rassegna ci saranno mostre dedicate ai protagonisti importanti del 900’ come Andy Warhol, Salvador Dalì , Stefania Orrù e tanti altri. Inoltre, grazie alla Galleria “Lorenzelli Arte” saranno esposte le opere di diversi fotografi di provenienze distinte, Italia, Cina e Albania.

Presenti quest’anno anche i fotografi Peppino Biancardi, Emanuele La Russa, Giuseppe Starace che esporanno le proprie opere nell’ambito della rassegna.

Tutte le mostre saranno esposte a “Palazzo Telaro”, sito in via Telari presso la frazione Ferrari, dove si terrà un convegno di chiusura a cura del giornalista Peppino Vaccariello.

Le fotografie resteranno momentaneamente esposte nel comune di Cervinara e andranno a formare il nucleo originario del futuro Museo della Fotografia; esse infatti confluiranno in uno spazio espositivo a carattere museale e resteranno per sempre in visione a Cervinara a disposizione dei residenti, ma non solo, in modo da rendere questa cittadina centro ed esempio per future manifestazioni.

Nei prossimi giorni il Comune e la Pro Loco renderanno noti tutti i dettagli del programma del festival.