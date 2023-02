Ciclismo, il team co Evolution Bike prepara al meglio la stagione 2023.

Nei giorni scorsi il team Eco Evolution Bike ha stretto l’accordo di sponsorizzazione con l’imprenditore irpino Felice Ruggiero, titolare assieme ai fratelli Giovanni e Marco Ruggiero dell’azienda FGM Impianti Tecnologici srls di Aiello del Sabato (AV). Un abbinamento naturale radicato nella cultura sportiva di Felice Ruggiero, sportivo doc appassionato d’immersioni subacquee, sci, motociclismo enduro e di ciclismo e, ha scelto lo sport e in particolare il ciclismo come veicolo pubblicitario, di promozione e comunicazione. La FGM Impianti Tecnologici Srls un’azienda famiglia da oltre cinquant’anni leader nella progettazione e realizzazione impianti altamente tecnologici, azienda che si è sempre distinta nel settore della tecnica degli impianti per serietà e professionalità. Dunque, una eccellenza irpina. Correvano gli anni sessanta (1965) quando Virginio Ruggiero inizia a lavorare come elettricista.

Durante i primi anni Novanta subentra a sostegno dell’attività il figlio Felice, cui si deve l’apertura convinta e lungimirante al settore della domotica. A seguire fa il suo ingresso, il figlio Giovanni , esperto tecnico con studi di elettronica e, nel 2001 nasce la Ruggiero V. Sas. Nel 2007, il terzo fratello Marco, completato gli studi, inizia a collaborare in azienda nel settore dei lavori pubblici, specializzandosi nella pubblica illuminazione. La svolta nel 2017 prende corpo la FGM Impianti Tecnologici Srls, che vede nell’organico come legale rappresentante Marco, Direttore Tecnico Felice e Responsabile Tecnico Giovanni. L’Accordo di sponsorizzazione prevede un comune percorso di crescita con obiettivi chiari: ”Continuare a essere protagonisti nel lavoro e nello sport’’. “Siamo onorati di avere al nostro fianco questa eccellenza azienda irpina – è il primo commento del presidente Giuseppe Albanese – la FGM è una delle aziende più rinomate nel settore dell’impiantistica altamente tecnologici. Siamo entusiasti per la collaborazione di sponsorizzazione con FGM Impianti Tecnologici, questo ci permette di andare avanti e crescere sempre più.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per dare inizio a un rapporto a lungo termine tra il team Eco Evolution Bike e il nuovo partener FGM Impianti Tecnologici che da quest’anno è entrato a far parte, di fatto, della squadra di Atripalda Eco Evolution Bike come main sponsor. Il Team atripaldese Eco Evolution Bike cresce, grazie anche all’impegno e alla dedizione dei nostri atleti, che viaggiano non solo lungo tutta la verde Irpinia ma anche per tutta la Campania e oltre per partecipare a competizioni, cicloturistiche e eventi.

